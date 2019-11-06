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Espreso.tvОбществоЗеленский поговорил по телефону с Эрдоганом

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом


фото: radiosvoboda.org
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

Об этом сообщает пресс служба президента.

"Во время разговора было обсуждено состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции", - говорится в сообщении.

Президенты настроены на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, в частности подчеркнули важность активно вести переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле между странами.

Владимир Зеленский отметил важность сотрудничества с Турцией в сфере обороноспособности нашего государства.

Со своей стороны, Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Турции. Он также приветствовал шаги Зеленского по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

 

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