Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом
Об этом сообщает пресс служба президента.
"Во время разговора было обсуждено состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции", - говорится в сообщении.
Президенты настроены на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, в частности подчеркнули важность активно вести переговоры о заключении Соглашения о свободной торговле между странами.
Владимир Зеленский отметил важность сотрудничества с Турцией в сфере обороноспособности нашего государства.
Со своей стороны, Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Турции. Он также приветствовал шаги Зеленского по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
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