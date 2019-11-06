 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирИран начал подавать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо

Иран начал подавать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо


фото: reuters
Иран 6 ноября начал подавать газ в центрифуги на своем ядерном объекте в Фордо в центральной части страны

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

По сообщению государственного телевидения, это произошло в присутствии инспекторов из Международного агентства по атомной энергии.

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что "благодаря политике США и их союзников Фордо скоро вернется к полноценной работе".

Представитель МАГАТЭ сообщил, что инспекторы ядерного агентства ООН находятся "на местах в Иране, и они сообщать о любой соответствующей деятельности в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене".

  • Роухани накануне объявил, что газ начнут вводить в 1044 центрифуги на подземном объекте, где обогащения урана запрещает ядерное соглашение 2015 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать