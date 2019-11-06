Иран начал подавать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо
6 ноября, 2019, 13:42
Иран 6 ноября начал подавать газ в центрифуги на своем ядерном объекте в Фордо в центральной части страны
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.
По сообщению государственного телевидения, это произошло в присутствии инспекторов из Международного агентства по атомной энергии.
Вместе с тем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что "благодаря политике США и их союзников Фордо скоро вернется к полноценной работе".
Представитель МАГАТЭ сообщил, что инспекторы ядерного агентства ООН находятся "на местах в Иране, и они сообщать о любой соответствующей деятельности в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене".
- Роухани накануне объявил, что газ начнут вводить в 1044 центрифуги на подземном объекте, где обогащения урана запрещает ядерное соглашение 2015 года.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы