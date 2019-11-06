Иран начал подавать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо

6 ноября, 2019, 13:42

Иран 6 ноября начал подавать газ в центрифуги на своем ядерном объекте в Фордо в центральной части страны

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.

По сообщению государственного телевидения, это произошло в присутствии инспекторов из Международного агентства по атомной энергии.

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что "благодаря политике США и их союзников Фордо скоро вернется к полноценной работе".

Представитель МАГАТЭ сообщил, что инспекторы ядерного агентства ООН находятся "на местах в Иране, и они сообщать о любой соответствующей деятельности в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене".