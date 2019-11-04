Иран запускает новые мощные центрифуги для обогащения урана

4 ноября, 2019, 17:10

Иран запустил новое поколение усовершенствованных центрифуг для обогащения урана, в очередной раз нарушив ядерное соглашение, подписанное между Тегераном и мировыми державами в 2015 году

Об этом заявил председатель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает CNN.

"Сегодня мы запускаем 30-серийную цепь центрифуг IR6. Количество центрифуг нового поколения, которые мы установили в течение двух месяцев, составляет около 15, что является огромным достижением", - заявил он.

Усовершенствованные центрифуги позволяют Ирану ускорить процесс обогащения урана. По условиям ядерного соглашения, Тегеран в течение десяти лет не может использовать центрифуги IR-6 для производства обогащенного урана.

Это объявление было сделано в 40-ю годовщину захвата американских дипломатов и сотрудников посольства США в Тегеране, что привело к разрыву дипломатических отношений Ирана с США.

Напомним, что в 2018 году США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана и восстановили санкции против иранского режима.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерное соглашение, подписанное в 2015 году, развалится после выхода из нее США. В Иране на атомной электростанции Натанз начали строительство центрифуг для обогащения урана.