Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"
Об этом сообщает Bild.
По данным издания, экс-тренер "Хоффенхайма" и "Лейпцига" немец Ральф Рангник, который сейчас работает в спортивном департаменте Red Bull, отказался от переговоров с мюнхенцами. После этого главным претендентом на пост главного тренера "Баварии" стал француз Арсен Венгер.
"Ральф Рангник недоступен. Мы не считаем, что то, что привносит Ральф Рангник, сейчас нужно "Баварии". И именно поэтому нет смысла вести конкретные переговоры", - сказал агент Марк Косицки.
Теперь главный фаворит на пост тренера "Баварии" - Арсен Венгер. Ранее сообщалось, что Венгера рассматривают в качестве временного кандидата, которого могут пригласить до конца нынешнего сезона.
70-летний Арсен Венгер возглавлял английский "Арсенал" с 1996 по 2018 года. Француз трижды в 1998, 2002 и 2004 приводил "Арсенал" к чемпионству в премьер-лиге. Под его руководством лондонцы семь раз завоевывали Кубок Англии и семь раз становились обладателями Суперкубка страны.
Также Венгер тренировал японскую "Нагойю", французские "Канн", "Нанси" и "Монако", с которым в 1988 году выиграл чемпионат Франции.
- Напомним, 5 ноября немецкий футбольный клуб "Бавария" определился с претендентами на замену уволенного с должности главного тренера хорвата Нико Ковача.
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