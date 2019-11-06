Венгер стал главным претендентом на пост тренера "Баварии"

6 ноября, 2019, 13:24

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер близок к тому, чтобы возглавить немецкий футбольный клуб "Бавария"

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, экс-тренер "Хоффенхайма" и "Лейпцига" немец Ральф Рангник, который сейчас работает в спортивном департаменте Red Bull, отказался от переговоров с мюнхенцами. После этого главным претендентом на пост главного тренера "Баварии" стал француз Арсен Венгер.

"Ральф Рангник недоступен. Мы не считаем, что то, что привносит Ральф Рангник, сейчас нужно "Баварии". И именно поэтому нет смысла вести конкретные переговоры", - сказал агент Марк Косицки.

Теперь главный фаворит на пост тренера "Баварии" - Арсен Венгер. Ранее сообщалось, что Венгера рассматривают в качестве временного кандидата, которого могут пригласить до конца нынешнего сезона.

70-летний Арсен Венгер возглавлял английский "Арсенал" с 1996 по 2018 года. Француз трижды в 1998, 2002 и 2004 приводил "Арсенал" к чемпионству в премьер-лиге. Под его руководством лондонцы семь раз завоевывали Кубок Англии и семь раз становились обладателями Суперкубка страны.

Также Венгер тренировал японскую "Нагойю", французские "Канн", "Нанси" и "Монако", с которым в 1988 году выиграл чемпионат Франции.