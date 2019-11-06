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Espreso.tvМирВеликобритания: министр Джонсона по делам Уэльса подал в отставку

Великобритания: министр Джонсона по делам Уэльса подал в отставку


фото: reuters
Министр Великобритании по делам Уэльса Алан Кэрнс принял решение покинуть свой пост

Об этом сообщает Sky News .

Соответствующая просьба Кэрнс подал на имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как сообщает издание, отставка происходит на фоне скандала, касающегося бывшего помощника политика Росса Ингленда. Кэрнс поддержал его кандидатуру на выборах в парламент Уэльса, в то время как он был фигурантом громкого дела об изнасиловании бывшей сотрудницы аппарата Консервативной партии.

Инглэнд в суде якобы свидетельствовал против потерпевшей, в результате чего дело развалилось.

"Это очень чувствительная тема, так что в мире идет обсуждение я принял решение подать прошение об отставке с поста министра по делам Уэльса", - говорится в направленном Джонсону документе.

Отметим, что Кэрнс был министром по делам Уэльса в кабинетах Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона.

Напомним, 31 октября спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу покинул свой пост после десяти лет работы.

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