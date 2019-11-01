Спикер британского парламента покинул свой пост

1 ноября, 2019, 10:47

Спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу покидает свой пост после десяти лет работы

Об этом говорится в сообщении нижней палаты в Twitter .

Как сообщается, сегодня был последний день работы спикера.

"Сегодня был последний день работы спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - говорится в сообщении.

О намерениях покинуть пост спикера британской палаты общин 31 октября Беркоу объявил еще в сентябре.

"You have just bestowed upon me the greatest honour that I have enjoyed in my professional life."



Today marks Speaker John Bercow's last time in the Chair. But here's the moment in 2009 when he was announced as the next Speaker, dragged to the Chair and gave his first speech. pic.twitter.com/WOOpjg9meU - UK House of Commons (@HouseofCommons) October 31, 2019

Напомним, 29 октября Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.