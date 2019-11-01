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Espreso.tvМирСпикер британского парламента покинул свой пост

Спикер британского парламента покинул свой пост


фото: reuters
Спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу покидает свой пост после десяти лет работы

Об этом говорится в сообщении нижней палаты в Twitter .

Как сообщается, сегодня был последний день работы спикера.

"Сегодня был последний день работы спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - говорится в сообщении.

О намерениях покинуть пост спикера британской палаты общин 31 октября Беркоу объявил еще в сентябре.

Напомним, 29 октября Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов   12 декабря.

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