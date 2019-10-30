Глава ГТС считает, что весы на таможне эффективнее сканеров в борьбе с контрабандой

30 октября, 2019, 19:12

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что считает весы на таможенных постах более эффективным средством борьбы с контрабандой, чем сканеры

Об этом Максим Нефедов сообщил во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мне вообще сложно оценить, насколько сканеры эффективны... Более эффективно обеспечить всех весами. На это нужно 21 млн гривень", - отметил Нефедов и добавил, что на покупку одного сканера нужно 70 млн грн.

По словам главы таможни, до конца 2020 года планируется проведение переаттестации работников службы. Также Нефедов ожидает, что в следующем году таможенникам удастся повысить зарплаты: средний размер должен составить 20 тыс. грн.