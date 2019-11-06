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Espreso.tvОбществоВ Минэнерго России назвали "абсурдом" иск Нафтогаза против Газпрома на $12 млрд

В Минэнерго России назвали "абсурдом" иск Нафтогаза против Газпрома на $12 млрд


фото: minenergo.gov.ru
Министр энергетики РФ Александр Новак считает "абсурдным" очередной иск компании "Нафтогаз Украины" против Газпрома

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение Газпромом антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение сугубо политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене", - заявил Новак.

Он также добавил, что рассмотрение дела после решения Стокгольмского арбитражного суда еще продолжается, и будет рассматриваться апелляция Газпрома.

"Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу мирного урегулирования", - добавил Новак.

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