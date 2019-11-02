"Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж
2 ноября, 2019, 18:53
"Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж иски с новыми требованиями к российской компании "Газпром"
Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в facebook.
"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К ней прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других программ", - написал Витренко.
По его словам, над документом активно работали три месяца. Более подробно о исковые требования Витренко пообещал написать позже.
Решение по этому арбитражу будет принято в 2021 году.
- Напомним, 29 октября исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".
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