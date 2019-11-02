"Нафтогаз" направил новый иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

2 ноября, 2019, 18:53

"Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж иски с новыми требованиями к российской компании "Газпром"

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в facebook.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К ней прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других программ", - написал Витренко.

По его словам, над документом активно работали три месяца. Более подробно о исковые требования Витренко пообещал написать позже.

Решение по этому арбитражу будет принято в 2021 году.