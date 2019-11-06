В Ливию прибыли российские самолеты и снайперы "ЧВК Вагнера", - NYT

6 ноября, 2019, 11:47

За последние полтора месяца в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе несколько опытных снайперов

Об этом сообщает The New York Times.

По словам трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, снайперы, которые участвуют в конфликте, относятся к российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Отмечается, что ливийские врачи все чаще наблюдают у пострадавших ранения без выходного отверстия, характерные для оружия, которым обычно пользуются российские снайперы.

По данным анонимного официального источника NYT в структурах безопасности Евросоюза, именно такие ранения наносят экспансивные пули с полым наконечником, которые использовали российские снайперы на Донбассе и в других местах.

В то же время представители правительства национального согласия в Триполи указывают на то, что новые наемники прибывают из РФ в Ливию еженедельно.

"Очевидно, что Россия идет в этом конфликте ва-банк", - цитирует газета генерала Усаму аль-Джували, командующего силами, выступающих на стороне правительства в Триполи.

Издание пишет, что отправка военных в Ливию является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке.