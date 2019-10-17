Дело мэра Одессы Труханова будет рассматриваться в Антикоррупционном суде
17 октября, 2019, 19:25
Дело о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым ложных данных в декларации будет рассматривать Высший антикоррупционный суд
Об этом сообщает Думская со ссылкой на Ольгу Галину, пресс-секретаря Приморского суда Одессы.
По словам пресс-секретаря, суд вынес решение передать дело по обвинению Труханова в Высший антикоррупционный суд.
В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины (декларирование ложной информации), совершенное должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС.
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