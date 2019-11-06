Со следующей недели поляки смогут ездить в США без виз

6 ноября, 2019, 15:23

С понедельника, 11 ноября, поляки смогут ездить в Соединенные Штаты Америки без визы

Об этом заявил президент Польши Дуда со ссылкой на официальное сообщение от Вашингтона, сообщает The Washington Post.

"Начиная с понедельника, 11 ноября - Дня независимости Польши - поляки не будут нуждаться в визах для туристических или деловых поездок до 90 дней", - говорится в сообщении.

Он сказал, что это "важная и хорошая новость" для 37 млн людей в Польше.

Дуда поблагодарил президента Дональду Трампу за то, что он включил Польшу в программу отмены виз.

Ранее сообщалось, что процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе Visa Waiver Program.