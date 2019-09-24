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Espreso.tvОбществоСША могут отменить визовый режим для поляков, - СМИ

США могут отменить визовый режим для поляков, - СМИ

Польшу могут пригласить в программу Visa Waiver Program уже 30 сентября, поскольку тогда в США заканчивается бюджетный год

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на польское издание Onet.

По данным издания, процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе Visa Waiver Program.

Один из источников, связанный с посольством США в Варшаве, сообщает, что, возможно, больше деталей появится после встречи президента Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом по случаю саммита ООН.

Президент Польши Дуда выразил надежду, что дело отмены виз для поляков будет урегулировано до конца первого срока правления президента Дональда Трампа, то есть до конца следующего - 2020 года.

Напомним, в августе Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности границы и иммиграции, которое имеет целью приблизить отмену виз в США для поляков.

 

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