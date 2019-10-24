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Espreso.tvОбществоВпервые в истории: Россия перебросила в Сербию ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С"

Впервые в истории: Россия перебросила в Сербию ракетные комплексы С-400 и "Панцирь-С"

РФ перебросила в Сербию свои современные системы противовоздушной обороны, где они впервые в истории примут участие в учениях на территории зарубежной страны

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военно-транспортные самолеты ВКС России перебросили в Сербию российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С".

На территории Сербии они примут участие во втором этапе совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019".

Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея "панцирь" "впервые примут участие в обучении на территории зарубежного государства".

Зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" будут развернуты на сербской авиабазе Батайница и войдут в российско-сербскую группировку сил и средств ПВО. Подразделения ПВО России и Сербии отработают выявления, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.

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