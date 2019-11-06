"Перспективы это дело не имеет": Кличко отреагировал на производство НАБУ

6 ноября, 2019, 21:02

Председатель КГГА Виталий Кличко считает безосновательным открытие против него уголовного производства за якобы государственную измену

Об этом пишет пресс служба мэра Киева.

"Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые друзья разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, это дело бесперспективное и он не боится проверки.

"Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - подчеркнул мэр Киева.