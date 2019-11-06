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Espreso.tvОбщество"Перспективы это дело не имеет": Кличко отреагировал на производство НАБУ

"Перспективы это дело не имеет": Кличко отреагировал на производство НАБУ

Председатель КГГА Виталий Кличко считает безосновательным открытие против него уголовного производства за якобы государственную измену

Об этом пишет пресс служба мэра Киева.

"Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые друзья разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, это дело бесперспективное и он не боится проверки.

"Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - подчеркнул мэр Киева.

 
 
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