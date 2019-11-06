"Перспективы это дело не имеет": Кличко отреагировал на производство НАБУ
6 ноября, 2019, 21:02
Председатель КГГА Виталий Кличко считает безосновательным открытие против него уголовного производства за якобы государственную измену
Об этом пишет пресс служба мэра Киева.
"Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые друзья разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство", - отметил Виталий Кличко.
По его словам, это дело бесперспективное и он не боится проверки.
"Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - подчеркнул мэр Киева.
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Антикоррупционный суд объяснил, почему НАБУ открыло производство в отношении мэра Киева Кличко.
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