Антикоррупционный суд объяснил, почему НАБУ открыло производство в отношении мэра Киева Кличко

6 ноября, 2019, 19:16

ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко

Об этом сообщили в преслужби ВАКС.

18 октября судья частично удовлетворил жалобу о бездействии руководителя главного подразделения детективов НАБУ.

"Судебное решение в этой части мотивировано тем, что обязанность следователя принять заявление о совершении уголовного преступления и в течение 24 часов внести по этому заявлению сведения в ЕРДР возникает независимо от обоснованности или необоснованности такого заявления, а также от того, подано это заявление с нарушением или соблюдением территориальной или предметной подследственности", - пояснили в суде.

Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко, двух заместителей председателя КГГА, заместителя директора по производственным вопросам коммунального предприятия "Киевреклама", начальника управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета в ряде преступлений.

Речь идет о возможном злоупотреблении властью, принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, противодействии законной хозяйственной деятельности, невыполнении судебного решения, служебном подлоге, сокрытии преступления, содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности, государственной измене и препятствовании законной деятельности профессиональных союзов, политических партий и общественных организаций.