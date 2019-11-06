"Динамо" разгромило ПАОК в Юношеской лиге УЕФА

6 ноября, 2019, 19:23

Во втором раунде Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" победило греческий ПАОК со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом матче второго раунда Юношеской лиги УЕФА (U19) киевское "Динамо" поиздевалось над ПАОК, который представляет Салоники (Греция), украинцы разгромили соперника со счетом 3:0.

У киевлян дважды отличился чемпион мира U19 Георгий Цитаишвили: сначала реализовал пенальти на 10-й минуте, а позже забил одиннадцатиметровый на 45-й минуте матча.

Точку в поединке поставил нападающий Ярослав Надольский, на 76-й минуте нанеся невероятный удар из-за пределов штрафной.

Ответный матч пройдет 27 ноября в Греции.