Основатель Pizza Veterano АТОшник Остальцев заявил об обысках

6 ноября, 2019, 12:58

Основатель Veterano Group Леонид Остальцев заявил о том, что в пиццерии Veterano Pizza на Софиевской, 8 в центре Киева произошел обыск

Об этом он написал в посте на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.

"Неприятно об этом говорить, но лучше я расскажу, чем кто-то передернет. Записываю это видео, исключительно для того, чтобы не было манипуляций в информпространстве. Сегодня в пиццерии на Софиевской, 8 был обыск. Решение на этот обыск дал самый честный и справедливый суд мира - печерский (райсуд Киева ред.) ", - сказал Остальцев.

При этом он уточнил, что двери выломали не в пиццерии, а дома в его помощника.

В видеообращении, которое он опубликовал в этом же посте, Остальцев рассказал, что его помощник Дмитрий Терещенко позвонил в 8:00 и сообщил, что в квартире, где он прописан и где проживает его мама, выламывают двери. Оказалось, что согласно постановлению Печерского суда "никаких обвинений нет, но есть подозрение, что Дима может быть причастен к покушению на убийство в Ивано-Франковской области по делу Влада Грищенко".

Остальцев заявил, что считает постановление суда и действия полиции незаконными.

В Veterano Group входят пиццерия Veterano Pizza, ресторан Veterano Resto, сеть кофеен Veterano Coffee, выпечка Veterano Brownie, охранная фирма Veterano Guard, такси Veterano Cab. Владельцы всех этих бизнесов - ветераны АТО. Учредителем является Леонид Остальцев.