В бюджете 2020 на перепись населения запланировали потратить 3,4 млрд грн
8 октября, 2019, 15:27
Расходы на проведение запланированно1 в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3431 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Также правительство планирует выделить 10,6 млн грн на другие статистические исследования. В частности, до 2020 года планируют продолжить обследование условий жизни домохозяйств.
"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн грн", - говорится в сообщении.
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