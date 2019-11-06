Луганщина голосует за лучшую книгу в рамках проведения книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

6 ноября, 2019, 13:57

С неподдельной надеждой на свежий глоток украинских литературных произведений ожидали гуманитарных отправлений от книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" на Востоке Украины

В библиотеке Рубежанской ЦБС бережно обустроили уголок книжной премии рядом со стеллажом новинок книжного печати. И ожидать читателей долго не пришлось. Литературные новинки в номинации "Литература для взрослых": "Фонетика тишины" Ивана Андрусяка, "За Спиной" Гаски Шиян и "Братство" Олега Криштопы, а также "Дитя песиголовцев" Владимира Аренева, "Стая" Анастасии Никулиной "и Арктическая пасека" Александра Дерманского, в номинации "Литература для детей" получили своих искренних сторонников.

А вот в Станично-Луганской РЦБС листали новинки прямо в читательской зале и общаясь совместно определяли победителей народного голосования.

Премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" поддерживает лозунг, что Украина - читающая страна!