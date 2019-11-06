Луганщина голосует за лучшую книгу в рамках проведения книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"
В библиотеке Рубежанской ЦБС бережно обустроили уголок книжной премии рядом со стеллажом новинок книжного печати. И ожидать читателей долго не пришлось. Литературные новинки в номинации "Литература для взрослых": "Фонетика тишины" Ивана Андрусяка, "За Спиной" Гаски Шиян и "Братство" Олега Криштопы, а также "Дитя песиголовцев" Владимира Аренева, "Стая" Анастасии Никулиной "и Арктическая пасека" Александра Дерманского, в номинации "Литература для детей" получили своих искренних сторонников.
А вот в Станично-Луганской РЦБС листали новинки прямо в читательской зале и общаясь совместно определяли победителей народного голосования.
Премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" поддерживает лозунг, что Украина - читающая страна!
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