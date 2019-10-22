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Espreso.tvОбществоРоссийские силовики избили и задержали крымского журналиста Гайворонского

Российские силовики избили и задержали крымского журналиста Гайворонского


фото: fb
В аннексированном Крыму 22 октября силовики оккупанта задержали ялтинского активиста и журналиста Евгения Гайворонского

Об этом Крым.Реалии сообщила сестра активиста Дарья.

По ее информации, все произошло в Ялте около 13:00. Во время задержания его несколько раз ударили лицом об полицейскую машину. О том, что произошло, Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

"Его задержали сотрудники центра "Э" на улице Садовой в Ялте. Сейчас с полиции его привезли в Мировой суд по улице Васильева. Его обвиняют в невыполнении решения суда, ему назначил принудительное лечение от якобы наркотиков", - рассказала сестра.

Около двух недель назад следственные органы вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире, которую он снимал в Ялте.

Комментарии российских правоохранителей в Крыму по задержанию Гайворонского пока отсутствуют.

7 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Гайворонского на 10 суток. До этого российские силовики задержали блогера.

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