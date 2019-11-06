Эрдоган объявил о задержании жены ликвидированного главаря "ИГ"
6 ноября, 2019, 15:17
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие спецслужбы задержали жену ликвидированного лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади
Об этом сообщает Anadolu.
"Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума по этому поводу. Я информирую об этом впервые. Также мы задержали его сестру и зятя в Сирии. Мы продолжим нашу работу в этом направлении", - сказал Эрдоган.
Больше никаких подробностей Эрдоган не сообщил.
Ранее сообщалось, что турецкие военные захватили сестру убитого лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади.
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