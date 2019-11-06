 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЭрдоган объявил о задержании жены ликвидированного главаря "ИГ"

Эрдоган объявил о задержании жены ликвидированного главаря "ИГ"


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкие спецслужбы задержали жену ликвидированного лидера группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади

Об этом сообщает Anadolu.

"Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума по этому поводу. Я информирую об этом впервые. Также мы задержали его сестру и зятя в Сирии. Мы продолжим нашу работу в этом направлении", - сказал Эрдоган.

Больше никаких подробностей Эрдоган не сообщил.

Ранее сообщалось, что турецкие военные захватили сестру убитого лидера "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать