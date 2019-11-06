Большая криптовалютная биржа начнет работу в Украине

6 ноября, 2019, 18:16

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с биржей Binance. По словам министра Михаила Федорова, платформа начнет работу до конца года.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на выступление во время круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалют?" в Институте Горшенина.

"Сегодня мы подписали меморандум с Binance - одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. И она активно начала работать над тем, чтобы открыть здесь свой офис, и он, скорее всего, будет открыт к новому году. Это миллиардные обороты биржи, и часть денег, которые аккумулирует биржа, и часть микротранзакций будет проходить на территории Украины. Это позволит дополнительно наполнять бюджет, это многомиллионные налоги, но для меня очень важно, что это сильный драйвер в развитии криптотемы в контексте легализации криптовалют. Потому что когда такие большие биржи открывают свои офисы в странах, это говорит о том, что начинает развиваться законодательный направление, появляются специалисты, которые помогают развивать законодательство", - сказал Федоров.

По словам министра, также в парламенте в первом чтении был принят законопроект о публичных реестры. В течение доработки в него будут вносить правки и предложения, касающиеся использования блокчейна.