Украинский суд принял первый иск о компенсации морального ущерба в биткоинах
20 марта, 2018, 19:16
В Украине впервые суд открыл производство по делу выплаты компенсации в виде биткоина за нанесение морального ущерба
Об этом сообщает Forklog.
Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников СБУ, ГПУ и Госказначейства в деле о нанесении морального вреда истцу органами досудебного расследования в ходе незаконного обыска. Размер требуемой компенсации при этом впервые в истории судебной системы Украины установлен в криптовалюте и составляет один биткоин.
- Недавно стало известно, что на сайте Укргидрометцентра майнили криптовалюту.
- Нардеп Дмитрий Голубов указал в декларации по 2017 год более 13 тысяч криптомонет стоимостью 2,1 миллиарда гривень.
- Тем временем Правительственный комитет поручил внести майнинг Классификатора видов экономической деятельности, то есть официально вывести его из тени.
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