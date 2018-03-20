Украинский суд принял первый иск о компенсации морального ущерба в биткоинах

20 марта, 2018, 19:16

В Украине впервые суд открыл производство по делу выплаты компенсации в виде биткоина за нанесение морального ущерба

Об этом сообщает Forklog.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников СБУ, ГПУ и Госказначейства в деле о нанесении морального вреда истцу органами досудебного расследования в ходе незаконного обыска. Размер требуемой компенсации при этом впервые в истории судебной системы Украины установлен в криптовалюте и составляет один биткоин.