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Украинский суд принял первый иск о компенсации морального ущерба в биткоинах

В Украине впервые суд открыл производство по делу выплаты компенсации в виде биткоина за нанесение морального ущерба

Об этом сообщает Forklog.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области открыл производство в отношении сотрудников СБУ, ГПУ и Госказначейства в деле о нанесении морального вреда истцу органами досудебного расследования в ходе незаконного обыска. Размер требуемой компенсации при этом впервые в истории судебной системы Украины установлен в криптовалюте и составляет один биткоин.

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