В Раду внесли обновленный проект государственного бюджета на 2020 год
5 ноября, 2019, 21:02
В Верховной Раде появился доработанный проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, сообщает РБК-Украина.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента ", - говорится в пояснительной записке.
- Премьер-министр Украины перечислил три наиболее фундаментальные вещи, которые правительство заложило в государственный бюджет 2020 года.
Doc 499960 from ssuser741b31
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