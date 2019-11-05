В Раду внесли обновленный проект государственного бюджета на 2020 год

5 ноября, 2019, 21:02

В Верховной Раде появился доработанный проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, сообщает РБК-Украина.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Инициатором законопроекта выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента ", - говорится в пояснительной записке.

Премьер-министр Украины перечислил три наиболее фундаментальные вещи, которые правительство заложило в государственный бюджет 2020 года.