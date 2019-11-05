Гончарук назвал важнейшие цели бюджета 2020

5 ноября, 2019, 13:27

Премьер-министр Украины перечислил три наиболее фундаментальные вещи, которые правительство заложило в государственный бюджет 2020 года

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"У нас есть несколько важных фундаментальных вещей, которые мы закладываем в этот бюджет", - отметил премьер-министр.- "Во-первых, это не наращивать долги, а продолжать их уменьшать".

Гончарук напомнил, что каждая третья гривна в государственном бюджете 2020 года под на погашение и обслуживание долгов.

"Мы не предлагаем в этом бюджете повысить налоги, хотя это должно было быть простым решением.

Как государство мы будем искать эффективность в себе, поэтому каждый год уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата. 10% сокращение нами в этом бюджете выполнено", - пояснил он.

Также премьер вспомнил программу "Государство в смартфоне", что по его словам, является одной из наиболее приоритетных в правительстве

"Мы фактически создаем предпосылки для развития цифровой экономики - новый этап нашей экономики, в которую мы должны инвестировать и создавать для нее основные предпосылки", - добавил Гончарук.