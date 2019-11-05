Гончарук назвал важнейшие цели бюджета 2020
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV
"У нас есть несколько важных фундаментальных вещей, которые мы закладываем в этот бюджет", - отметил премьер-министр.- "Во-первых, это не наращивать долги, а продолжать их уменьшать".
Гончарук напомнил, что каждая третья гривна в государственном бюджете 2020 года под на погашение и обслуживание долгов.
"Мы не предлагаем в этом бюджете повысить налоги, хотя это должно было быть простым решением.
Как государство мы будем искать эффективность в себе, поэтому каждый год уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата. 10% сокращение нами в этом бюджете выполнено", - пояснил он.
Также премьер вспомнил программу "Государство в смартфоне", что по его словам, является одной из наиболее приоритетных в правительстве
"Мы фактически создаем предпосылки для развития цифровой экономики - новый этап нашей экономики, в которую мы должны инвестировать и создавать для нее основные предпосылки", - добавил Гончарук.
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