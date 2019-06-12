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Espreso.tvОбщество"Не входить": Бэнкси создал новую работу, посвященную Brexit

"Не входить": Бэнкси создал новую работу, посвященную Brexit


фото: independen
Стрит-артист изобразил арку аэропорта для тех, кто прибывает из ЕС, и мышь, которая разбивает замок, чтобы эту арку открыть

Новую работу популярный уличный художник опубликовал в своем Instagram.

Популярный британский уличный художник Бэнкси представил стрит-арт-работу, посвященную выходу Великобритании из Европейского союза.

"Арка, спасенная из аэропорта Хитроу", - подписал фото Бэнкси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Archway salvaged from Heathrow Airport.

Публикация от Banksy (@banksy)

На арке, предназначенной для тех, кто прибывает из ЕС, написано "KEEP OUT" ( "Не входить"), а последняя буква "T" якобы отвалилась. Ею мышь разбивает замок, чтобы открыть арку.

Стрит-артист Бэнкси в своих работах поднимает социальные проблемы. Он популярен во всем мире. Но до сих пор его личность не установлена. Сам он держит свое настоящее имя в тайне.

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