В Британии требуют посвятить 6-кратного чемпиона "Формулы-1" в рыцари

5 ноября, 2019, 17:14

В Великобритании призывают дать шестикратному чемпиону мира по автогонкам "Формула-1" Льюису Хэмилтону рыцарский титул

В частности, с подобным предложением выступил знаменитый английский футболист Гари Линекер в twitter.

"Довольно странно, что его еще не посвятили в рыцари. Особенно если вспомнить некоторых из тех, кого уже посвятили. Льюис Хэмилтон, вероятно, самый выдающийся спортсмен в истории нашей страны", - написал Линекер.

Таким образом, бывший форвард сборной Англии отреагировал на призыв члена Лейбористской партии Великобритании Питера Хейна предоставить рыцарский титул Льюису Хэмилтону, который в минувшие выходные стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".

34-летний Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года. В 2008-м британец стал чемпионом в составе McLaren. С 2013 года он выступает за Mercedes, в составе которого получил еще пять титулов.

It's actually extraordinary that he's not already been knighted, especially when you consider some of those who have been honoured in sport. @LewisHamilton is arguably our greatest ever sportsperson. https://t.co/oGrkOD8HBa - Gary Lineker (@GaryLineker) November 5, 2019