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Espreso.tvСпортВ Британии требуют посвятить 6-кратного чемпиона "Формулы-1" в рыцари

В Британии требуют посвятить 6-кратного чемпиона "Формулы-1" в рыцари


фото: REUTERS
В Великобритании призывают дать шестикратному чемпиону мира по автогонкам "Формула-1" Льюису Хэмилтону рыцарский титул

В частности, с подобным предложением выступил знаменитый английский футболист Гари Линекер в twitter.

"Довольно странно, что его еще не посвятили в рыцари. Особенно если вспомнить некоторых из тех, кого уже посвятили. Льюис Хэмилтон, вероятно, самый выдающийся спортсмен в истории нашей страны", - написал Линекер.

Таким образом, бывший форвард сборной Англии отреагировал на призыв члена Лейбористской партии Великобритании Питера Хейна предоставить рыцарский титул Льюису Хэмилтону, который в минувшие выходные стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".

34-летний Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года. В 2008-м британец стал чемпионом в составе McLaren. С 2013 года он выступает за Mercedes, в составе которого получил еще пять титулов.

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