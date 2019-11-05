В Британии требуют посвятить 6-кратного чемпиона "Формулы-1" в рыцари
В частности, с подобным предложением выступил знаменитый английский футболист Гари Линекер в twitter.
"Довольно странно, что его еще не посвятили в рыцари. Особенно если вспомнить некоторых из тех, кого уже посвятили. Льюис Хэмилтон, вероятно, самый выдающийся спортсмен в истории нашей страны", - написал Линекер.
Таким образом, бывший форвард сборной Англии отреагировал на призыв члена Лейбористской партии Великобритании Питера Хейна предоставить рыцарский титул Льюису Хэмилтону, который в минувшие выходные стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".
34-летний Хэмилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года. В 2008-м британец стал чемпионом в составе McLaren. С 2013 года он выступает за Mercedes, в составе которого получил еще пять титулов.
It's actually extraordinary that he's not already been knighted, especially when you consider some of those who have been honoured in sport. @LewisHamilton is arguably our greatest ever sportsperson. https://t.co/oGrkOD8HBa- Gary Lineker (@GaryLineker) November 5, 2019
- 26 мая британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем самого престижного этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Монако.
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