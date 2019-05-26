Формула-1: Хэмилтон выиграл престижный этап чемпионата мира
Об этом сообщает "Укринформ".
Гонка на городской трассе в Монте-Карло стала попыткой нескольких претендентов обойти победителя квалификации Льюиса Хэмилтона. В итоге, британец удержался на позиции лидера и финишировал первым. Это четвертая победа Хэмилтона в сезоне.
Вторым пришел к финишу Макс Ферстаппен ( "Ред Булл"), но он получил 5 секунд штрафа и потерял место на подиуме. В итоге, второе место у Себастьяна Феттеля ( "Феррари"), третье - у Валттери Боттас ( "Мерседес"). Хозяин трассы Шарль Леклер ( "Феррари") до финиша не доехал и сошел на 18-м круге.
После 6-ти этапов первое место в общем зачете занимает Хэмилтон, который набрал 137 очков. Боттас второй - 120 очков. Феттель на третьем месте - 82 очка.
Седьмой этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Канады состоится 7-9 июня на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале.
Lewis Hamilton will remember race win No. 77 for a very long time #MonacoGP # F1 pic.twitter.com/Hd9IFx0b8N- Formula 1 (@ F1) 26 мая 2019 г.
- Напомним, 21 мая умер трехкратный чемпион Формулы-1 австриец Ники Лауда, который в последнее время работал в Mercedes.
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