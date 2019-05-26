Формула-1: Хэмилтон выиграл престижный этап чемпионата мира

26 мая, 2019, 20:55

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем самого престижного этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Монако

Об этом сообщает "Укринформ".

Гонка на городской трассе в Монте-Карло стала попыткой нескольких претендентов обойти победителя квалификации Льюиса Хэмилтона. В итоге, британец удержался на позиции лидера и финишировал первым. Это четвертая победа Хэмилтона в сезоне.

Вторым пришел к финишу Макс Ферстаппен ( "Ред Булл"), но он получил 5 секунд штрафа и потерял место на подиуме. В итоге, второе место у Себастьяна Феттеля ( "Феррари"), третье - у Валттери Боттас ( "Мерседес"). Хозяин трассы Шарль Леклер ( "Феррари") до финиша не доехал и сошел на 18-м круге.

После 6-ти этапов первое место в общем зачете занимает Хэмилтон, который набрал 137 очков. Боттас второй - 120 очков. Феттель на третьем месте - 82 очка.

Седьмой этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Канады состоится 7-9 июня на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале.