Украина готова к остановке транзита российского газа, - Оржель
5 ноября, 2019, 08:16
Однако украинское правительство не исключает приоритетность подписания договора на транспортировку газа
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Украинская правда" .
"Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газохранилищах рекордное количество газа ... Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - отметил Оржель.
По словам министра, приоритетом для Украины остается получение средств за транзит газа.
- Напомним, 29 октября Украина прекратила закачивать газ в подземные хранилища, впрочем отбор газа из хранилищ для отопления домов пока также не производится.
- В общем запасы газа в начале отопительного сезона достигли 21,74 млрд кубометров при необходимых для прохождения зимы минимум 20 млрд кубометров газа.
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