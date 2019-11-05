Украина готова к остановке транзита российского газа, - Оржель

5 ноября, 2019, 08:16

Однако украинское правительство не исключает приоритетность подписания договора на транспортировку газа

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Украинская правда" .

"Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газохранилищах рекордное количество газа ... Но мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - отметил Оржель.

По словам министра, приоритетом для Украины остается получение средств за транзит газа.