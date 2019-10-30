Украина прекратила закачивать газ в хранилища, - Нафтогаз
30 октября, 2019, 11:33
29 октября Украина прекратила закачивать газ в подземные хранилища, впрочем отбор газа из хранилищ для отопления домов пока также не осуществляется
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
"Сегодня украинская ГТС и весь газовый рынок находится в уникальном промежуточном состоянии эквилибриума", - сообщил Коболев.
Он отметил, что объемы закачки газа в хранилища пока совпадают с объемами отбора из хранилищ и равны нулю, то есть весь газ, который Украина добывает и импортирует, потребляется.
В общем запасы газа в начале отопительного сезона достигли 21,74 млрд кубометров при необходимых для прохождения зимы минимум 20 млрд кубометров газа.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"