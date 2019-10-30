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Espreso.tvОбществоУкраина прекратила закачивать газ в хранилища, - Нафтогаз

Украина прекратила закачивать газ в хранилища, - Нафтогаз


фото: ua-energy
29 октября Украина прекратила закачивать газ в подземные хранилища, впрочем отбор газа из хранилищ для отопления домов пока также не осуществляется

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

"Сегодня украинская ГТС и весь газовый рынок находится в уникальном промежуточном состоянии эквилибриума", - сообщил Коболев.

Он отметил, что объемы закачки газа в хранилища пока совпадают с объемами отбора из хранилищ и равны нулю, то есть весь газ, который Украина добывает и импортирует, потребляется.

В общем запасы газа в начале отопительного сезона достигли 21,74 млрд кубометров при необходимых для прохождения зимы минимум 20 млрд кубометров газа.

 

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