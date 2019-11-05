Советник Белого дома даст показания по делу об импичменте Трампа
Об этом сообщает CNN.
"Уэллс Гриффит, советник Белого дома по вопросам энергетики, является одним из нескольких свидетелей, которые, как ожидается, дадут показания на этой неделе перед следователями Палаты в рамках процедуры импичмента. Планируется, что он (Гриффит, - ред.) будет свидетельствовать под присягой во вторник", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Гриффит является специальным помощником президента США и старшим директором по вопросам международной энергетики и окружающей среды Совета национальной безопасности.
Он присоединился к администрации Трампа в 2017 году как старший советник Белого дома по вопросам энергетики.
Напомним, украинский-американский бизнесмен Парнас сегодня также выразил готовность свидетельствовать по делу об импичменте Трампа.
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