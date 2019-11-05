 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНафтогаз размещает семилетние евробонды на $ 500 млн под 7,625%

Нафтогаз размещает семилетние евробонды на $ 500 млн под 7,625%

НАК "Нафтогаз Украины" размещает семилетние еврооблигации на $ 500 млн с доходностью 7,625%

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Известно, что встречи с инвесторами проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в понедельник утром.

В НАК агентству Интерфакс-Украина подтвердили размещение евробондов. В компании отметили, что спрэд к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском.

"Сейчас - 127, в июле был 150", - сообщили в Нафтогазе.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

5 ноября, 2019 вторник

4 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать