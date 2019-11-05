Нафтогаз размещает семилетние евробонды на $ 500 млн под 7,625%

5 ноября, 2019, 10:42

НАК "Нафтогаз Украины" размещает семилетние еврооблигации на $ 500 млн с доходностью 7,625%

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

Известно, что встречи с инвесторами проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в понедельник утром.

В НАК агентству Интерфакс-Украина подтвердили размещение евробондов. В компании отметили, что спрэд к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском.

"Сейчас - 127, в июле был 150", - сообщили в Нафтогазе.