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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" разместил еврооблигации на $335 млн и 600 млн евро

"Нафтогаз" разместил еврооблигации на $335 млн и 600 млн евро

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%

Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает "Интерфакс-Украина".

НАК "Нафтогаз Украины" разместила трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.

Напомним, что с 8 июля компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам были предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Начальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

Организаторами сделки выступили Citi и Deutsche Bank.

Быстрый выход компании на внешний рынок на прошлой неделе анонсировал глава правления НАК Андрей Коболев.

"Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил Коболев.

Компания "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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