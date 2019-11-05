Нацбанк ввел в обращение две памятные монеты: с Малевичем и нацкапелою "Мысль"

5 ноября, 2019, 16:58

Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты "Казимир Малевич" номиналом 2 грн и "100 лет со времени образования Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка" номиналом 5 грн

Согласно сообщению на сайте центробанка, тираж выпуска памятных монет "Казимир Малевич" - 35 тыс. шт., розничная цена - 41 грн.

На аверсе монеты вверху на зеркальном фоне расположен малый государственный герб и надпись "Украина" справа него, на матовом фоне в центре - портрет Казимира Малевича, внизу - надпись "2 гривни 2019".

На реверсе изображено художественное полотно, подготовленное к работе, на фоне которого размещена надпись "Казимир Малевич", внизу - годы жизни художника: "1979-1935".

Как сообщается, тираж выпуска монеты "100 лет со времени образования "Думки" - 40 тыс. шт., розничная цена - 61 грн.

На аверсе монеты вверху расположен малый государственный герб и надпись "Украина", в центре - композиция из цветов подсолнечника, камертона и надписи "100 лет", под которым расположен подпись "Думка", внизу - "2 гривни 2019". Аверс монеты обрамляет надпись "Национальная заслуженная академическая капелла Украины".

На реверсе в центре изображены фигуры исполнителей в цветах подсолнечника, слева них - скрипичный ключ и три нотных стана, в левом верхнем углу - надпись "1919-2019".