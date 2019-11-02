3 гола за 7 минут: "Барселона" провалилась в чемпионате Испании

2 ноября, 2019, 20:34

В 12-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" пропустила три гола за семь минут и сенсационно уступила "Леванте"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 38-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, который был назначен за фол против Нельсона Семеду и вывел "Барселону" вперед.

После перерыва "Леванте" удалось забить трижды в течение семи минут. Голами отметились Хосе Кампанья, Борха Майораля и Неманья Радоя.

На 74-й минуте Месси забил второй мяч, однако после просмотра видеоповтора рефери отменил взятие ворот из-за офсайда в Гризманн.

"Барселона" с 22 очками осталась на первом месте в турнирной таблице. "Леванте" имеет 17 пунктов и идет восьмым.

Чемпионат Испании

12-й тур

2 ноября

"Леванте" - "Барселона" 3: 1

Голы: Кампанья, 51, Майораля, 63, Радоя, 68 - Месси, 38 (пен.)