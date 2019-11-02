3 гола за 7 минут: "Барселона" провалилась в чемпионате Испании
2 ноября, 2019, 20:34
В 12-м туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" пропустила три гола за семь минут и сенсационно уступила "Леванте"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 38-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, который был назначен за фол против Нельсона Семеду и вывел "Барселону" вперед.
После перерыва "Леванте" удалось забить трижды в течение семи минут. Голами отметились Хосе Кампанья, Борха Майораля и Неманья Радоя.
На 74-й минуте Месси забил второй мяч, однако после просмотра видеоповтора рефери отменил взятие ворот из-за офсайда в Гризманн.
"Барселона" с 22 очками осталась на первом месте в турнирной таблице. "Леванте" имеет 17 пунктов и идет восьмым.
Чемпионат Испании
12-й тур
2 ноября
"Леванте" - "Барселона" 3: 1
Голы: Кампанья, 51, Майораля, 63, Радоя, 68 - Месси, 38 (пен.)
- 29 октября, стало известно, что уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес забивал голы всем командам, против которых играл в чемпионате Испании.
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