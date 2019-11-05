Левочкин заплатил 2 млн евро за организованную Манафортом лоббистскую кампанию в Европе, - расследователи

5 ноября, 2019, 21:22

Экс-глава администрации президента Сергей Левочкин выплатил около двух миллионов евро на лоббистскую кампанию в Европе, организованную Полом Манафортом

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на расследование OCCRP.

Кампания имела целью убедить дипломатов и политиков из ЕС, что заключение Юлии Тимошенко не должно помешать подписать соглашение об ассоциации.

Журналисты получили в распоряжение электронную переписку Манафорта с Льовочкиным

"К лоббистской кампании привлекли бывшего президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мевлют Чавушоглу, который сегодня занимает пост министра иностранных дел Турции, а также так называемое Габсбургское трио - неформальную теневую группу, в которую входили бывший президент Польши Александр Квасьневский, бывший канцлер Австрии Альфред Гусенбауэр и бывший премьер-министр Италии Романо Проди, который ранее занимал должность президента Еврокомиссии", - говорится в расследовании.

Переписка показала, что работу лоббистов оплачивал Левочкин. Именно он был источником примерно двух миллионов евро, которые проходили через счета, контролируемые Манафортом, и использовались для оплаты лоббистов.

В конце концов кампания дала результаты: ЕС предложил Украине соглашение об ассоциации, даже если Тимошенко все еще была заключена. Но тогда Янукович под давлением России отказался ее подписывать.

Пресс-служба Левочкина сообщила журналистам, что он "никогда не контролировал работу Манафорта". Квасьневский отрицал получение денег от Левочкина. Гусенбауэр ранее заявлял, что никогда не слышал о "Габсбургской группе" и сказал журналистам, что нечего добавить к этим комментариям. Чавушоглу и Проди не отреагировали на запрос о комментарии.