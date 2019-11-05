Комитет Рады по обороне провел заседание в Золотом

5 ноября, 2019, 15:48

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны провел выездное заседание в Золотом-4

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на брифинг по итогам заседания.

"То, что мы видели сегодня, позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения внутренних дел делают все возможное, чтобы в рамках реализации договоренностей обеспечить максимальную безопасность для местных жителей и сохранения интересов Объединенных сил и Украины в целом", - заявил журналистам депутат Михаил Забродский из "ЕС".

Депутат Ирина Верещук из "СН", сказала, что члены комитета ознакомились с условиями, в которых живут военные. "Мы увидели кухни, увидели их быт, как они проживают, проводят свободное время, заступают в наряды и так далее. Можем доложить: все в удовлетворительном состоянии", - сказала Верещук.

Сергей Левочкин из фракции ОПЗЖ сообщил, что сегодняшняя поездка - это сигнал о том, что Рада готова принимать необходимые законы для мира.

"Здесь, в Золотом, проходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого - мы видим, что все люди хотят одного - мира", - сказал депутат.