Комитет Рады по обороне провел заседание в Золотом
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на брифинг по итогам заседания.
"То, что мы видели сегодня, позволяет сделать вывод, что командование Объединенных сил, подразделения внутренних дел делают все возможное, чтобы в рамках реализации договоренностей обеспечить максимальную безопасность для местных жителей и сохранения интересов Объединенных сил и Украины в целом", - заявил журналистам депутат Михаил Забродский из "ЕС".
Депутат Ирина Верещук из "СН", сказала, что члены комитета ознакомились с условиями, в которых живут военные. "Мы увидели кухни, увидели их быт, как они проживают, проводят свободное время, заступают в наряды и так далее. Можем доложить: все в удовлетворительном состоянии", - сказала Верещук.
Сергей Левочкин из фракции ОПЗЖ сообщил, что сегодняшняя поездка - это сигнал о том, что Рада готова принимать необходимые законы для мира.
"Здесь, в Золотом, проходят конкретные шаги по приближению мира в нашей стране. Мы пообщались с военными, пообщались с жителями Золотого - мы видим, что все люди хотят одного - мира", - сказал депутат.
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