Горбатюк сможет перевестись в ГБР, если он - работник ГПУ, - Труба

30 октября, 2019, 19:57

Глава ГБР объяснил, как будет работать законопроект, согласно которому следователи Генпрокуратуры, которые расследуют дела Майдана, перейдут в Госбюро по упрощенной процедуре

Об этом Роман Труба сказал в программе на "Радио Свобода", передает Еспресо.TV.

Он заверил, что дела Майдана не остановятся, их продолжат расследовать следователи Генеральной прокуратуры, но уже в составе ГБР. Труба надеется, что соответствующий законопроект будет принят в ноябре.

"Это позволит нам увеличить количество работников ГБР и в первую очередь - следователей. И самое главное - это не остановит расследование дел Майдана... У нас уже начато создание соответствующих структурных подразделений, будут осуществлять процессуальное руководство за расследованием этих дел", - заявил директор ГБР.

Как отметил Роман Труба, согласно законопроекту, следователи Генпрокуратуры, которые расследуют дела Майдана, перейдут в Госбюро по упрощенной процедуре.

"Они станут сотрудниками ГБР по упрощенной конкурсной процедуре. И это общая позиция руководства Генпрокуратуры и ГБР, поскольку у нас не будет прерванного процесса. Поскольку эти же следователи из команды Горбатюка смогут сразу продолжать, я подчеркиваю, не начинать, а продолжать свою работу и довести ее до логического завершения", - отметил Труба.

На вопрос, может ли быть Горбатюк в ГБР, Труба ответил: "Речь идет о следователях, расследующих эти производства... Если он является работником Генпрокуратуры, он, скорее всего, будет иметь возможность перевестись и работать в ГБР".