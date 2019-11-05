Футболисты французского клуба попали в ДТП
5 ноября, 2019, 16:16
Игроки французского "Меца" Кевин Н'Дорам и Мануэль Каби попали в серьезную автомобильную аварию
Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Причиной ДТП стало превышение скорости, Н'Дорамом, который был за рулем и на скорости 180 км/ч не сумел справиться с управлением.
У водителя не выявили серьезных повреждений, он сразу покинул больницу. Однако футболист находится в шоковом состоянии, из-за чего получил несколько дней отдыха.
26-летний Мануэль Каби получил серьезные травмы. Защитник был госпитализирован в больницу Реймса. Его состояние не является опасным для жизни, его поддерживают семья, близкие люди и вся команда. Медики пока не дают прогнозов относительно темпов восстановления.
В текущем сезоне Н'Дорам провел за "Мец" 10 матчей во всех турнирах, а Каби появился на футбольном поле в 3 поединках. В чемпионате Франции команда идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 12 очков.
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