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Espreso.tvСпортФутболисты французского клуба попали в ДТП

Футболисты французского клуба попали в ДТП


фото: fcmetz.com
Игроки французского "Меца" Кевин Н'Дорам и Мануэль Каби попали в серьезную автомобильную аварию

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Причиной ДТП стало превышение скорости, Н'Дорамом, который был за рулем и на скорости 180 км/ч не сумел справиться с управлением.
У водителя не выявили серьезных повреждений, он сразу покинул больницу. Однако футболист находится в шоковом состоянии, из-за чего получил несколько дней отдыха.
26-летний Мануэль Каби получил серьезные травмы. Защитник был госпитализирован в больницу Реймса. Его состояние не является опасным для жизни, его поддерживают семья, близкие люди и вся команда. Медики пока не дают прогнозов относительно темпов восстановления.
В текущем сезоне Н'Дорам провел за "Мец" 10 матчей во всех турнирах, а Каби появился на футбольном поле в 3 поединках. В чемпионате Франции команда идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 12 очков.
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