Экс-футболист "Динамо" Вида открыл в Хорватии свиноферму. ФОТО

5 ноября, 2019, 14:37

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида открыл свиноферму в родном городе в Хорватии

Об этом сообщает 24sata.hr.

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида решил заняться аграрным бизнесом. Защитник сборной Хорватии открыл свиноферму в окрестностях Осиека.

Идея заняться таким бизнесом пришла в голову футболисту еще во время выступлений за "Динамо", когда к нему в Киев приехали друзья и предложили попробовать себя в такой сфере.

Домагой Вида и его товарищи зарегистрировали компанию "Sin ravnice doo".