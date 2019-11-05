Экс-футболист "Динамо" Вида открыл в Хорватии свиноферму. ФОТО
5 ноября, 2019, 14:37
Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида открыл свиноферму в родном городе в Хорватии
Об этом сообщает 24sata.hr.
Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида решил заняться аграрным бизнесом. Защитник сборной Хорватии открыл свиноферму в окрестностях Осиека.
Идея заняться таким бизнесом пришла в голову футболисту еще во время выступлений за "Динамо", когда к нему в Киев приехали друзья и предложили попробовать себя в такой сфере.
Домагой Вида и его товарищи зарегистрировали компанию "Sin ravnice doo".
- В мае бывший футболист "Динамо" Домагой Вида устроил в день рождения вечеринку в стиле агента 007 Джеймса Бонда.
- Ранее сообщалось, что турецкий "Бешикташ" собирается продать хорватского защитника Домагоя Веду за 15 млн евро.
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