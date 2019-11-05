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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" Вида открыл в Хорватии свиноферму. ФОТО

Экс-футболист "Динамо" Вида открыл в Хорватии свиноферму. ФОТО


фото: Pixsell
Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида открыл свиноферму в родном городе в Хорватии

Об этом сообщает 24sata.hr.

Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида решил заняться аграрным бизнесом. Защитник сборной Хорватии открыл свиноферму в окрестностях Осиека.

Идея заняться таким бизнесом пришла в голову футболисту еще во время выступлений за "Динамо", когда к нему в Киев приехали друзья и предложили попробовать себя в такой сфере.

Домагой Вида и его товарищи зарегистрировали компанию "Sin ravnice doo".

 
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