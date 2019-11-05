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Espreso.tvМирБританский парламент избрал нового спикера

Британский парламент избрал нового спикера

Депутат-лейборист и вице-спикер Линдси Хойл избран новым спикером Палаты общин парламента Великобритании Британии

Об этом сообщает ВВС.

Во время тайного голосования за Хойла отдали голоса 325 депутатов.

Его оппонент лейборист Крис Брайант набрал 213 голосов.

Во время выступления перед голосованием, 62-летний политик заявил, что в качестве спикера он будет призывать всех законодателей выступать в Палате.

Он также пообещал принять дополнительные меры безопасности, чтобы депутаты "могли чувствовать себя в безопасности".

По традиции, после голосования Хойла физически перетащили на кресло спикера другие законодатели.

  • Напомним, что 31 октября спикер парламента Великобритании Джон Беркоу пошел в отставку после десяти лет работы.
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