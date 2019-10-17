Сокращение судей и изменения в назначении ВККС: председатель Верховного суда ожидает ветирования закона о судебной реформе
Об этом она сказала в интервью "Радио Свобода".
По мнению главы ВС, основная цель президентской инициативы - "заменить старых людей на новых". Она выступала с критикой законопроекта и призвала его не принимать.
Данишевская считает, что реформа имела целью подорвать независимость Верховного суда, потому что именно ВСУ будет принимать окончательное решение по делам "Приватбанка" и выборах на территории ОРДЛО.
"ВСУ является тем органом, который будет принимать окончательное решение не только по делам Коломойского, но и по выборам на неподконтрольных территориях. Поэтому, наверное, независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть. Мы никак не начнем воспитание независимого судьи. Мы никак не дадим тех условий, при которых независимый судья в Украине может родиться, а главное - выжить и сохранить свою независимость... Не сегодня, так завтра его будут увольнять или по разным анонимным каким-то обращениям травить в дисциплинарных процедурах. И замена одних судей на других КО к независимости не приводит", - отметила она.
Глава ВС также отметила, что предприняла много мероприятий для того, чтобы встретиться с Зеленским.
"Если она (встреча с Зеленским, - ред.) не произошла до принятия закона, то сейчас я уже и не надеюсь. Хотя на ветирование закона все же надежда есть", - добавила она.
По поводу ВККС Данишевская считает, что деятельность комиссии "по разным причинам не устраивает, но очень вредно все время находиться в каком-то процессе и совершенствовать процесс". По ее словам, каждая новая власть - начинает с разрушения: "Все приходят и начинают с разрушения".
Глава ВС считает, что реформа фактически парализует судейскую ветвь власти. Обременит увольнениями и новыми конкурсами на должности. Таким образом ВККС, ВСУ, ВРУ определенное время вообще не будут работать. Она добавила, что судебная система в Украине и так "болеет" из-за недостатка кадров.
16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект № 1008. Закон сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.
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