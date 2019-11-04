Зеленский подписал указ об улучшении условий безопасности на складах боеприпасов
Об этом говорится на сайте президента.
Согласно указу, Генеральному штабу ВСУ Зеленский поручил повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.
На Минобороны возложена задача усилить контроль над реконструкцией технических территорий арсеналов, обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов. Кабинет министров Украины должен профинансировать мероприятия по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ, а также урегулировать вопросы особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов.
- Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы.
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