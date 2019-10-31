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Espreso.tvОбществоРада создала ВСК по взрывам на складах боеприпасов

Рада создала ВСК по взрывам на складах боеприпасов

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы

Об этом сообщает сайт парламента.

За создание проголосовали 339 депутатов.

ВСК будет расследовать пожары на складе боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог ( Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Основные задачи Временной следственной комиссии: проверка сведений о пожарах на складах боеприпасов на стратегических объектах Министерства обороны, повторная проверка хода расследований правоохранительными органами об этих событиях, установление обстоятельств, сбор информации и получение объяснений, инициирование вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности.

Главой ВСК стал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а заместителем - Сергей Рахманин из фракции "Голос". В составе ВСК 15 народных депутатов - представители всех фракций.

 

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