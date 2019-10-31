Рада создала ВСК по взрывам на складах боеприпасов

31 октября, 2019, 17:41

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы

Об этом сообщает сайт парламента.

За создание проголосовали 339 депутатов.

ВСК будет расследовать пожары на складе боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог ( Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Основные задачи Временной следственной комиссии: проверка сведений о пожарах на складах боеприпасов на стратегических объектах Министерства обороны, повторная проверка хода расследований правоохранительными органами об этих событиях, установление обстоятельств, сбор информации и получение объяснений, инициирование вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности.

Главой ВСК стал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а заместителем - Сергей Рахманин из фракции "Голос". В составе ВСК 15 народных депутатов - представители всех фракций.