За выходные доллар и евро подешевели
4 ноября, 2019, 08:46
Американский доллар за сутки подешевел на 8 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в понедельник, 4 ноября, $ 1 стоит 24,74 грн
Евро подешевел на 12 копеек и стоит 27,56 грн
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,82 грн, продают - 24,87 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,53 грн, продают - 27,62 грн.
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