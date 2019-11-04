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Espreso.tvОбществоЗа выходные доллар и евро подешевели

За выходные доллар и евро подешевели

Американский доллар за сутки подешевел на 8 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в понедельник, 4 ноября, $ 1 стоит 24,74 грн

Евро подешевел на 12 копеек и стоит 27,56 грн

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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,82 грн, продают - 24,87 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,53 грн, продают - 27,62 грн.

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