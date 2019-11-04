Известный форвард забил невероятный гол в чемпионате Аргентины
4 ноября, 2019, 15:29
Бывший нападающий ряда европейских топ-клубов Карлос Тевес забил невероятный гол через себя, в матче чемпионата Аргентины
Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт "Бока Хуниорс".
Бывший нападающий МЮ, "Манчестер Сити", "Ювентуса" и сборной Аргентины Карлос Тевес, а ныне форвард "Боки Хуниорс", забил невероятный гол удар через себя в падении в матче против "Арсенала Саранди", в рамках национального чемпионата Аргентины.
Знаменитый 35-летний Тевес открыл счет во встрече на 16-й минуте.
See Carlos Tevez's goal of 1-0 against Arsenal here: #VamosBoca- Boca Juniors | English (@BocaJrsOffical) November 3, 2019
- 30 октября главный тренер "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона наблюдал за матчем чемпионата Аргентины на троне.
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