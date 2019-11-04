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Espreso.tvСпортИзвестный форвард забил невероятный гол в чемпионате Аргентины

Известный форвард забил невероятный гол в чемпионате Аргентины


фото: BOCAJUNIORS.COM.AR
Бывший нападающий ряда европейских топ-клубов Карлос Тевес забил невероятный гол через себя, в матче чемпионата Аргентины

Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт "Бока Хуниорс".

Бывший нападающий МЮ, "Манчестер Сити", "Ювентуса" и сборной Аргентины Карлос Тевес, а ныне форвард "Боки Хуниорс", забил невероятный гол удар через себя в падении в матче против "Арсенала Саранди", в рамках национального чемпионата Аргентины.

Знаменитый 35-летний Тевес открыл счет во встрече на 16-й минуте.

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