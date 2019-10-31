"Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативу "формуле Штайнмайера"
Видео и документ Движение сопротивления обнародовали в соцсети Facebook.
"Нас хотят заставить подписать несправедливый, нечестный мир. Несправедливый мир - это начало подготовки к новой войне", - говорит бывший глава МИД Владимир Огрызко.
Документ содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины. Это доктрина, которая является своеобразной дорожной картой решения проблем в безопасности Украины. Документ написали авторитетные украинские дипломаты.
Он состоит из пяти разделов
- Квалификация вооруженной агрессии России как тяжкого международного преступления.
- Украинский план мирного урегулирования.
- Усиление международных санкции
- Консолидированная претензия Украины к России.
- Стратегия для укрепления обороноспособности Украины.
"Мы должны сделать все возможное и невозможное для членства Украины в НАТО. Нам также нужно требовать большего, чем нам предлагают, потому что сегодня весь народ защищает всю Европу", - сказал дипломат Даниил Лубкивский.
Документ подписали: Владимир Василенко, Роман Бессмертный , Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Даниил Лубкивский, Владимир Огрызко.
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