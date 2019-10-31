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Espreso.tvОбщество"Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативу "формуле Штайнмайера"

"Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативу "формуле Штайнмайера"


фото: dt.ua
Стратегический Совет Сопротивления Капитуляции обнародовал "Украинскую доктрину безопасности и мира"

Видео и документ Движение сопротивления обнародовали в соцсети Facebook.

"Нас хотят заставить подписать несправедливый, нечестный мир. Несправедливый мир - это начало подготовки к новой войне", - говорит бывший глава МИД Владимир Огрызко.

Документ содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины. Это доктрина, которая является своеобразной дорожной картой решения проблем в безопасности Украины. Документ написали авторитетные украинские дипломаты.

Он состоит из пяти разделов

  1. Квалификация вооруженной агрессии России как тяжкого международного преступления.
  2. Украинский план мирного урегулирования.
  3. Усиление международных санкции
  4. Консолидированная претензия Украины к России.
  5. Стратегия для укрепления обороноспособности Украины.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное для членства Украины в НАТО. Нам также нужно требовать большего, чем нам предлагают, потому что сегодня весь народ защищает всю Европу", - сказал дипломат Даниил Лубкивский.

Документ подписали: Владимир Василенко, Роман Бессмертный , Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Даниил Лубкивский, Владимир Огрызко.

 

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