"Движение сопротивления капитуляции" представило альтернативу "формуле Штайнмайера"

31 октября, 2019, 22:35

Стратегический Совет Сопротивления Капитуляции обнародовал "Украинскую доктрину безопасности и мира"

Видео и документ Движение сопротивления обнародовали в соцсети Facebook.

"Нас хотят заставить подписать несправедливый, нечестный мир. Несправедливый мир - это начало подготовки к новой войне", - говорит бывший глава МИД Владимир Огрызко.

Документ содержит альтернативный план мирного урегулирования и стратегические направления обеспечения устойчивой безопасности Украины. Это доктрина, которая является своеобразной дорожной картой решения проблем в безопасности Украины. Документ написали авторитетные украинские дипломаты.

Он состоит из пяти разделов

Квалификация вооруженной агрессии России как тяжкого международного преступления. Украинский план мирного урегулирования. Усиление международных санкции Консолидированная претензия Украины к России. Стратегия для укрепления обороноспособности Украины.

"Мы должны сделать все возможное и невозможное для членства Украины в НАТО. Нам также нужно требовать большего, чем нам предлагают, потому что сегодня весь народ защищает всю Европу", - сказал дипломат Даниил Лубкивский.

Документ подписали: Владимир Василенко, Роман Бессмертный , Вячеслав Брюховецкий, Михаил Гончар, Иосиф Зисельс, Сергей Квит, Даниил Лубкивский, Владимир Огрызко.