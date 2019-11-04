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Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе раскрыли детали встречного иска к Газпрому в Стокгольме

В Нафтогазе раскрыли детали встречного иска к Газпрому в Стокгольме


фото: glavcom
НАК "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречные исковые требования в ответ на иск Газпрома

Об этом исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, Газпром, по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"Российская сторона утверждает, что решение Стокгольмского арбитража в транзитном деле, принятое 28 февраля 2018 года, нарушило баланс в контрактных отношениях между Нафтогазом и Газпромом", - рассказал Витренко.

По его словам, позиция Нафтогаза заключается в том, что предыдущий арбитраж 4 года рассматривал этот вопрос и подробно рассмотрел все аргументы сторон.

"Что касается обязательства Газпрома подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год, Стокгольмский арбитраж признал, что в контракте черным по белому написано о таком обязательстве, и суд не согласился с доводами Газпрома, что это положение контракта не должно применяться" , - добавил Витренко.

"Поэтому наша позиция в том числе заключается в том, что в соответствии с принципом res judicata, это вопрос вообще не должен повторно рассматриваться в арбитраже. У нас в контракте написано, что решение арбитража является окончательным и обязательным для исполнения. Мы не можем бесконечно судиться по одним и тем же вопросам", - добавил он».

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