В "Нафтогазе" готовят новый иск к "Газпрому"

29 октября, 2019, 17:01

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя переговоры по транзиту российского газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Вторник заявил, что "прекрасно понимает" вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.

"Договоренности нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", - написал Витренко.