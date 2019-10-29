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Espreso.tvОбществоВ "Нафтогазе" готовят новый иск к "Газпрому"

В "Нафтогазе" готовят новый иск к "Газпрому"


фото: nv.ua
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя переговоры по транзиту российского газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Вторник заявил, что "прекрасно понимает" вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича, который после встречи в Брюсселе сказал, что он разочарован ее результатами.

"Договоренности нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", - написал Витренко.

 

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